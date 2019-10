VIDEO| Sicurezza nei cimiteri, la Polizia locale: "No anziani da soli"

La Lega in Emilia-Romagna chiede le telecamere nei camposanti per "stroncare la piaga vergognosa dei furti di fiori sulle tombe", i vigili invitano le famiglie ad evitare che le persone anziane vadano da sole a far visita al cimitero. E' uno dei "consigli per un ponte di Ognissanti sicuro" divulgati dalla Polizia locale dell'Unione comunale Reno Galliera.

"Se notate qualcosa di strano contattate le forze dell'ordine o fatelo presente al personale in servizio presso i cimiteri".

"Prevenzione uguale sicurezza", e poi una serie di suggerimenti dall' acquisto "dei fiori solo dai commercianti autorizzati" a "non facciamo andare da sole le persone anziane". E poi "non lasciamo nulla in vista dentro le auto" e "non diamo confidenza a estranei, anche se dicono di conoscerci. E non lasciamo che ci abbraccino", si raccomanda la Polizia locale, che suggerisce anche di "non lasciare mai borse incustodite, anche per pochi secondi, ad esempio per andare a prendere l'acqua per i fiori". Ai cittadini si consiglia poi di salvare un numero di emergenza sul telefono e