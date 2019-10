Sicurezza Bologna, reati in lieve calo ma aumentano violenze sessuali e rapine

Calano i reati a Bologna. Secondo le statistiche elaborate da IlSole24Ore le Due Torri tra il 2017 e il 2018 hanno conosciuto un calo dei delitti denunciati dell'1,8 per cento, con media nazionale del 2,4. Sono 6233,7 denunce ogni 100mila abitanti in 12 mesi, tra furti, rapine, estorsioni e altri delitti, per un totale 63,248 denunce in un anno, tra il 2017 e il 2018 in tutta l'area metropolitana, città e provincia.

Con questa tendenza, un calo che sta andando avanti ininterrotto -così come quello nazionale- da ormai cinque anni a questa parte, Bologna scende dal podio delle città con più reati denunciati, scalzata da Firenze al terzo posto, subito dietro le ormai consolidate Milano e Rimini.

Classifica reati, il trend dei crimini denunciati a Bologna

Le Due Torri 'svettano' per denunce su violenze sessuali, frodi informatiche, rapine, furti in negozi e ristoranti, furti in abitazione, furti con destrezza e borseggi.

Bologna terza per denunce di violenze sessuali, con 151 episodi e la terza posizione tra le province italiane. Sugli stupefacenti posizione 23 con 785 denunce, 77 ogni 100mila abitanti. Il dato è purtroppo in rialzo del 36% rispetto all'anno precedente. Tante anche le frodi informatiche: settimo posto in classifica con 4179 denunce, circa 411 ogni 100mila abitanti, in rialzo del 12,3 per cento.

Reati a Bologna: risalgono violenze sessuali, furti in abitazione e rapine

Non tutte queste tipologie sono in calo, anzi: furti semplici -5 %, furti in esercizi commerciali, -6,4%, ma i furti in abitazione aumentano del 2,4%, 536 denunce ogni 100mila abitanti, nel complesso oltre 5mila casi in un anno.

Balzo vero e proprio per le rapine, anche se gli episodi assoluti sono bassi. Bologna è ottava nella classifica nazionale, con 67,81 rapine ogni 100mila abitanti, un salto in avanti del +15,6% rispetto a un anno fa. Per fare un confronto, Milano -seconda nel ranking- registra una flessione del 13,9% a quota 101,22.

A metà classifica il capoluogo felsineo per furti di autovetture, estorsioni e associazioni per delinquere. Va detto che per queste ultime categorie le denunce sono in termini numerici molto esigue: ad esempio per quanto riguarda le estorsioni, sono registrate 'solo' 189 denunce in tutto l'anno.

Va meglio, per chi vive nella città metropolitana, con omicidi, incendi, riciclaggio e usura. Infine, migliora il dato sui reati collegati agli stupefacenti. Posizione 23 per Bologna, con 77 denunce per 100mila abitanti, con 785 casi in tutta la città metropolitana.

(Fonte: IlSole24Ore)