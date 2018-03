Piazza Verdi e sicurezza, il sociologo: 'Spostare l'università fuori dal centro'

Piazza Verdi, e in generale la zona universitaria di Bologna, "continuano ad essere, nonostante i piccoli apparenti miglioramenti, una fonte di insicurezza". E sul punto, afferma il docente emerito dell'Alma Mater, Marzio Barbagli, "né l'Università, né il Comune hanno attuato l'unica soluzione possibile, vale a dire spostare l'Università fuori dal centro storico, come avviene in tante altre città".

La denuncia di Barbagli arriva durante una seduta di commissione a Palazzo D'Accursio dedicata all'andamento dei reati in città. Sul punto il docente spiega che a Bologna, dal 1984 ad oggi, sono fortemente aumentati reati contro il patrimonio come i borseggi e altre violazioni che, pur non costituendo reato, contribuiscono ad alimentare il senso di insicurezza dei cittadini.

Si tratta, in buona parte, di reati che spesso vengono commessi in zona universitaria, ma secondo il docente Comune e Ateneo finora non hanno attuato l'unica soluzione possibile. "Non so- chiosa Barbagli- se sul punto ci sia un'alleanza tra Comune e rettore, fatto sta che l'ultima ipotesi a cui si era pensato, vale a dire la Staveco, è stata fatta cadere, e nonostante i piccoli apparenti miglioramenti, tutta la zona universitaria continua ad essere una fonte di insicurezza". (DIRE)