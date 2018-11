Sicurezza, il sindacato polemizza: 'Più agenti a Bologna? Ne vanno in pensione il doppio'

A qualche settimana dagli annunciati rinforzi in arrivo a Bologna per le forse di Polizia e Carabinieri, il sidnacato Sil-Cgil di Bologna solleva dubbi sull'efficacia del provvedimento, in concomitanza con ul'avvio di una campagna nazionale in polemica con la manovra del governo.

Secondo Pierluigi Leri, Segretario Provinciale del sindacato, i numeri degli agenti in arrivo sotto le Due Torri sono "di gran lunga inferiori rispetto ai pensionamenti già previsti. Infatti -prosegue Leri- a fronte di un incremento di organico di 6 lavoratori per tutta la provincia sono previsti almeno il doppio di poliziotti che andranno in pensione tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Tenuto conto del turn over in vigore dalla legge Brunetta, dal 2009 l'organico degli uffici si è progressivamente assottiliato. Solo per fare alcuni esempi -recita la nota del Silp- l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è passato dalle 231 unità del 2008 alle 197 attuali, la squadra mobile è passata dalle 112 unità del 2008 alle 106 odierne, la Digos dalle 76 unità del 2012 alle 55 attuali per non parlare dei Commissariati cittadini e distaccati che nel corso di dieci anni hanno perso complessivamente 45 poliziotti su un totale di 242 operatori attualmente in servizio. "Tutto questo -polemizza Leri- inserito in un contesto, quello della legge di bilancio, che non prevede risorse e novità per i poliziotti, nonostante le promesse e gli annunci”.

“Per questo abbiamo lanciato una campagna di mobilitazione nazionale - afferma il Segretario - con lo slogan trasformato in un hashtag #cambiamolamanovra. Infatti le risorse previste dal governo nella legge di bilancio sono sostanzialmente in continuità col passato e per quel che riguarda le assunzioni si riparte dalle 7.500 nuove unità nel triennio già programmate e finanziate dalla vecchia manovra”.