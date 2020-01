Sicurezza nelle stazioni, calano i furti

La polizia ferroviaria dell'Emilia-Romagna tira le somme delle attività nel 2019, registrando un calo nei furti: 12 in tutto quelli denunciati e accertati, nel 2019, dati in calo rispetto all'anno precedente.

Sempre durante i 12 mesi appena passati sono state impiegate 14.997 pattuglie in stazione e 2.496 a bordo treno, che hanno scortato complessivamente oltre 5.000 convogli. Sono stati predisposti 606 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali sia sui convogli. Il tutto arrestando 68 persone e indagandone 783, per un totale di 132.167 controlli. Sono stati sequestrati inoltre 10 chili di droga, tra cui sette etti di eroina, oltre due chili di cocaina, oltre sette di cannabinoidi e 45 grammi di altri oppiacei.

Tra le altre cifre, si registrano 250 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli nel corso di 640 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie, cosi' come 20 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. Sono state recuperate oltre 12 tonnellate di rame illecito, con indagini preliminari a carico di 16 persone. Sono state inoltre identificate 800 persone.

Per quanto riguarda l'ambito delle persone scomparse, sono stati rintracciati 194 individui di cui 116 minori. Oltre 2.700, infine, sono stati gli studenti incontrati nell'anno 2018-2019 nell'ambito delle iniziative di legalita' "Train to be... cool". (Lud/ Dire)