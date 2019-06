Alle ore 15 circa di ieri 1 giugno, la sala operativa 115 è stata allertata per un incendio che si è sviluppato in un silos in via Zucchi a San Lazzaro.

Indispensabile l’autoscala per le operazioni di spegnimento. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e spento l’incendio. Sul posto anche le forze dell’ordine.