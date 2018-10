Carcere minorile Pratello senza Comandante titolare

All'Istituto Penale per Minorenni di Bologna non viene definita la figura del Comandante titolare, rispetto agli analoghi Istituti della Repubblica.

"Da tempo -sostiene Giuseppe Merola Segretario Regionale per la Giustizia Minorile del Si.N.A.P.Pe Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria- rivendichiamo avvicendamenti continui di Comandanti di Reparto titolari: l'ultimo trasferito il mese di settembre scorso a seguito di una mobilità nazionale e sostituito da un appartenente del ruolo Ispettori, che con la sua esperienza comunque riesce a garantire questa mansione vacante e altalenante, da diverso tempo, una realtà -continua - che sicuramente non giova all'organizzazione generale del lavoro e dei servizi e che produce confusione anche a carico degli addetti ai lavori che, quotidianamente, espleta il proprio mandato in maniera silenziosa e zelante. Vieppiù un'assenza totale di Sovrintendenti ed Ispettori che ricoprono rispettive mansioni di concetto".

Come Organizzazione Sindacale, il Si.N.A.P.Pe ha già coinvolto gli Organi dell’Amministrazione Centrale: "Auspichiamo in un effimero interessamento, a beneficio di tutta la collettività , cosi da esautorare eventuali sostituzioni del Comandante attuale facente funzioni, per giusta assicurazione dei propri diritti soggettivi, da parte degli Assistenti Capo Coordinatori che invece assolvono compiti esecutivi e non possiedono la qualifica Ufficiali di Polizia Giudiziaria per l'assolvimento di specifici compiti, in ossequio alle normative vigenti - chiosa Pasquale Baiano, Coordinatore Nazionale per la Giustizia Minorile - non accettiamo in nessun modo tutto questo e l'Istituto di Bologna, già noto per remote e pregresse vicissitudini, necessita di attenzioni ed interventi del caso: le Istituzioni intervengano o siamo pronti ad indire uno stato di agitazione, a difesa e tutela della Polizia Penitenziaria".