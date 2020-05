Coronavirus, timori su riapertura scuola: l'appello dei sindacati

Meno alunni per classe, doppi turni, riduzione d'orario e didattica mista (sia in presenza sia a distanza) potrebbero non bastare per la ripartenza delle scuole a settembre. Soprattutto se non ci sarà un "massiccio investimento sul personale" e interventi per aumentare gli spazi.

A dirlo sono le sigle sindacali del settore scuola in Emilia-Romagna (Flc-Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals-Confsal e Gilda-Unams), che nei giorni scorsi hanno incontrato l'Ufficio scolastico dell'Emilia-Romagna e che ora hanno deciso di scrivere all'assessora regionale all'Istruzione, Paola Salomoni.

"Anticipando le nostre preoccupazioni, le ipotesi che circolano di doppi turni, riduzione degli alunni per classe, riduzione del tempo scuola, didattica in presenza alternata a quella a distanza e orari scaglionati - avvertono i sindacati - richiedono una attenta valutazione per ambiti specifici, a partire dalla scuola dell'infanzia e da quella primaria. Così come sarà necessario ragionare di riorganizzazione dei servizi di mensa e dei trasporti. E ognuno dovrà fare la propria parte".

Ma, come detto, il timore principale dei sindacati è legato a insegnanti e tecnici-amministrativi. L'organico per l'Emilia-Romagna è ad oggi di 53.086 docenti, compresi i posti di sostegno, a fronte di una popolazione studentesca che il prossimo anno scolastico sarà di circa 500.000 alunni, 700 in meno rispetto all'anno in corso.

"Sarà imprescindibile, in una fase successiva ma non lontana - avvertono i sindacati - attivare forme poderose di compensazione per affrontare con serietà la ripresa dell'anno scolastico, garantendo un tempo scuola lungo legato all'emergenza covid-19. La sola riconferma dell'organico ora assegnato non sarà quindi sufficiente a garantire una regolare ripartenza, che per le caratteristiche di emergenza, si presenta molto complessa".