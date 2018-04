'Fascismo sindacale': manifestanti bloccano il consiglio comunale

Al grido di "Fascismo sindacale", una ventina di attivisti del sindacato di base Sgb ha fermato oggi la seduta del Consiglio comunale.

Alla base della protesta ci sarebbe un'assemblea sindacale negata dall'amministrazione comunale "a una settimana dalle elezioni per le rsu". "Fare le assemblee è un diritto, non un privilegio- ha gridato il sindacalista Massimo Betti-. I lavoratori possono anche non essere d'accordo con noi ma hanno il diritto di ascoltarci".

La seduta consiliare, presieduta da Andrea Colombo è stata sospesa ed è stata convocato la riunione dei capi gruppo. (dire)