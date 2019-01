Decreto sicurezza: summit in prefettura con sindaci e amministratori

Nei prossimi giorni il prefetto di Bologna, Patrizia Impresa, convocherà i sindaci e gli amministratori per fare il punto sull'applicazione del decreto Sicurezza. "Nei prossimi giorni - spiega Impresa - ci saranno incontri con gli amministratori locali proprio per la definizione sul piano normativo delle nuove disposizioni".

Mentre monta la protesta tra i suoi colleghi, il sindaco Virginio Merola ha fatto sapere che il Comune è disposto a coprire con proprie risorse i tagli al sistema Sprar imposti dal Governo: “Non farò mai al Governo il regalo di potermi incolpare. Questo Decreto rischia di creare insicurezza mettendo in strada persone che attualmente sono invece in un percorso di integrazione. Dal punto di vista numerico – aveva detto Merola – non c’è peraltro nessuna emergenza: parliamo di 2.000 persone attualmente nel sistema di accoglienza su 1 milione di residenti nella città metropolitana. Occorre quindi un’azione culturale per spiegare questo ai cittadini e bisogna continuare sulla strada dell’integrazione: le parole chiave sono insegnamento dell’italiano e accompagnamento al lavoro. Con i nostri servizi sociali continueremo ad occuparci e a proteggere tutte le persone che hanno bisogno, senza distinzioni tra cittadini di serie A e serie B”.

"Nei prossimi giorni avremo modo di affrontare il tema con gli amministratori locali - mette in chiaro Impresa - ma solo per le determinazioni che attengono all'applicazione del nuovo articolato".