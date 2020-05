Il 29 maggio le Frecce Tricolori su Bologna, Merola: "E' un onore, ma niente assembramenti"

Il 29 maggio, intorno alle 15, la Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) dell'Aeronautica militare italiana del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, alias le "Frecce Tricolori" solcheranno i cieli di Bologna come abbraccio simbolico a tutto il Paese in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno.

A causa dell'emergenza Coronavirus, quest'anno non ci saranno parate e manifestazioni proprio per rispettare le norme di distanziamento sociale e a questo proposito interviene il sindaco Virginio Merola che raccomanda di evitare gli assembramenti.

"O contiamo sulla responsabilità dei cittadini o non credo che ci siano misure che reggano - ha detto in un'intervista radiofonica - il fatto che passino le Frecce è un onore per la nostra città, ma confido che tutti le guarderanno con gioia, senza ammucchiarsi".

