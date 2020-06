Mihajlović sulla leucemia: "Ora mi sento forte, salvo grazie alla ricerca" | VIDEO

È ufficiale: Il Bologna Fc 1909 ha raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023. L'annuncio arriva dopo la conferenza stampa di ieri per il lancio della campagna dell'Ail Bologna 'Con Sinisa per la ricerca' in cui il mister rossoblù ha parlato della sua malattia: "Io sto bene, mi sento forte. Sono quasi a sette mesi dal trapianto. Il peggio dovrebbe essere passato, ma ci vuole un anno prima che si torni alla normalità".

Salvo grazie al trapianto di midollo subito qualche mese fa, il tecnico serbo ha detto di sentirsi in forma: "Il prossimo controllo è a settembre, poi a dicembre. Anche nelle cose che faccio mi sento più forte di prima forse perché ho preso un midollo giovane. C'è grande soddisfazione nel sapere che puoi salvare una vita. Se avessi saputo – ha detto l'allenatore – avrei donato il midollo. Un piccolo sacrificio per chi lo fa, ma un grande dono per chi lo riceve".