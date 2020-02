Elly Schlein vista dal famoso fumettista Sio: "Se le avanza tempo per fare la presidenta del consiglio io la voto"

"Boh, io sono talmente contento di vedere a sinistra - finalmente - una figura autorevole, intelligente e con (!) delle idee, che ho fatto un disegno di Elly Schlein. So che avrà molto da fare in regione, ma se per caso le avanza tempo per fare la presidenta del consiglio io la voto".

E' il commento che sui social accompagna il "ritratto" della neo vicepresidente dell'Emilia-Romagna realizzato dal fumettista e youtuber veronese "Sio", al secolo Simone Albrigi, e retwittato dalla stessa Schlein: "Grazie Sio è un regalo magnifico. Se per caso mi avanzasse tempo potrei sempre diventarlo nel modo più semplice: cadendo dalle scale come COSO".