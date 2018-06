Siringa insanguinata infilzata sulla panchina: caccia ai responsabili attraverso i video

Una siringa, con ancora del sangue al suo interno, è stata rinvenuta ieri mattina su una panchina lungo il vialone dietro ai campi da tennis, al confine con il parco della Resistenza a San Lazzaro.

Una zona molto frequentata dai residenti, tanto che la siringa non è sfuggita all’occhio di alcuni cittadini, che l’hanno fotografata lanciando l’allarme sui social. Poco dopo però, un agente della polizia municipale non in servizio , l’ha notata mentre passeggiava, e immediatamente si è attivato affinché fosse rimossa, mentre alcuni sanlazzaresi che avevano visto la foto su Facebook, avevano avvisato già le autorità.

Si tratta di una siringa di piccole dimensioni, abbandonata con l’ago sul legno della panchina, con a fianco una boccetta di vetro. Nel giro di poco tempo tutto è stato rimosso, e adeguatamente smaltito.

Da quanto si apprende, ora saranno visionate le telecamere di videosorveglianza istallate in più punti della zona, per verificare se gli occhi elettronici abbiano visto e registrato i responsabili. Un caso analogo è stato segnalato da alcuni cittadini a Casalecchio, la scorsa settimana.