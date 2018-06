Siringhe nel parco a Casalecchio: "Impensabile in una zona così centrale e frequentata"

È stata una cittadina durante una normale passeggiata ad accorgersi della presenza di una siringa a ridosso di un albero, nel parco dei Carrettieri, a Casalecchio di Reno.

La scoperta è avvenuta nella tarda mattina di ieri, e dopo aver scattato alcune foto, la donna avrebbe già avvisato le autorità competenti per rimuoverle.

“Ero a passeggio con il mio cane - racconta Simona Caraceni- quando l’occhio mi è caduto sulla siringa vicino un grande albero. Mai e poi mi sarei immaginata di trovare qualcosa del genere in una zona così centrale, molto frequentata e dove giocano sempre i bambini”.

Questa mattina poi, la donna si è immediatamente attivata per avvisare le autorità “Ho chiamato Hera - spiega - e so che si sono subito adoperati , non solo per rimuovere le siringhe ma anche per ispezionare l’intera zona”.