Montagnola, la denuncia: 'Siringhe davanti alle scuole Betti-Giaccaglia'

Siringhe vicino a una scuola. E' quello che si sarebbero trovati davanti alcuni genitori dei bimbi iscritti alle scuole della Montagnola, le Betti-Giaccaglia. A darne notizia è al capogruppo leghista in Consiglio Francesca Scarano. Il rinvenimento sarebbe avvenuto questa mattina "proprio accanto alle panchine dove i bambini, usciti da scuola, mangiano la loro merendina e trascorrono del tempo con l'arrivo della bella stagione" commenta l'esponente del Carroccio.

Scarano fa proprie le richieste di alcuni genitori e ambulanti per un "presidio fisso" di Polizia all'interno del parco, soprattutto dopo la "rissa tra spacciatori di pochi giorni fa". La capogruppo argomenta come "Le azioni messe in campo sinora hanno mostrato chiaramente la loro inefficienza" e attacca: "Spero che Prefetto, Questore e Comune assumano una posizione di contrasto condivisa ed incisiva, che vada oltre i daspo e le promesse disattese"