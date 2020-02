Sit-in a Porretta: "Rivogliamo il punto nascite", neo-mamme davanti all'ospedale

"Sono trascorsi sei anni dalla chiusura del punto nascite e in accordo con alcune neo mamme dell’Alto Reno abbiamo deciso di fare un sit-in davanti all’ospedale per lanciare un chiaro messaggio".

"Rivogliamo il punto nascite", lo slogan scritto sullo striscione delle mamme con i passeggini che ieri mattina hanno manifestato. "Nella giornata del ricordo e della speranza - ha dichiarato a Bologna Today la presidente del comitato Emanuela Cioni - ci hanno sostenuto anche le forze politiche del territorio a partire dal Sindaco del comune di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni, i consiglieri regionali Taruffi e Facci e la consigliera della città metropolitana Marta Evangelisti. Tutti hanno rinnovato il loro impegno nelle sedi istituzionali che rappresentano per portare avanti questa battaglia della riapertura del punto nascite - continua "ho rivolto a tutti loro un appello, ossia cercare di lavorare tutti in sinergia per ottenere il risultato su cui ci siamo battuti in questi lunghi anni".

Sempre ieri, 14 febbraio, davanti alla sede della Regione, una manifestazione fotocopia: l'appello, oltre che al Presidente Bonaccini, anche al neo-assessore alla sanità Raffaele Donini.

Il 23 gennaio il sindaco Nanni dopo il summit in Regione aveva annunciato che "il punto nascite di Porretta Terme aprirà di nuovo, ma in fase sperimentale".

