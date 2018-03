Maltempo, Autostrade chiuse e niente lezioni: il gelicidio ferma Bologna

A Bologna ha smesso di nevicare, ma come annunciato con un'allerta la Protezione Civile, ora è emergenza pioggia gelata.

1) Critica la situazione sulle strade e sulle autostrade: chiusi diversi tratti sulla A1 e sulla A14, dove, sin dall'alba, stanno operando i mezzi speciali. Da stanotte, chiusa anche l'entrata in Tangenziale a Casalecchio. (Leggi qui)

Impegno gravoso per la Polizia stradale che da ore sta scortando fuori dall'autostrada gli automobilisti. Le auto provenienti da Firenze vengono fatte uscire a Sasso Marconi; in A14 l'uscita obbligatoria è Fano (Pesaro); in A13 le auto da Padova devono uscire a Ferrara; in A1 l'uscita si esce a Parma.

Sulle strade a gestione 'Anas', mezzi sgombraneve e spargisale sono in azione lungo l’intera tratta per consentire il ripristino della normale circolazione.

Slavine. Nel tardo pomeriggio diel 1° marzo, una slavina ha investito la SP 55 in localitá Case Forlai (Alto Reno Terme) per un fronte di circa venti metri. La strada é stata chiusa. Strada chiusa per slavina anche sulla SP 632 ad Alto Reno.

Difficilmente verrà invece riaperta in nottata la SP 54 a Mordano perché i vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere un grosso albero caduto in strada, hanno dichiarato pericolante un altro albero che cadi da quindi essere abbattuto.

2) Treni: è garantita l'Alta Velocità, ma sono a rischio i regionali e gli Intercity in tutta l'Emilia Romagna. (Leggi qui)

3) Autobus: non si registrano particolari disagi in città, se non per congestionamento del traffico.

4) Voli aerei: partenze e arrivi regolari, cancellato il volo Lufthansa per Francoforte delle 7.

4) Scuole chiuse a Bologna e ditorni: 49 Comuni del territorio metropolitano su 55 il 2 marzo sospendono l’attività didattica. (Leggi qui)

(in aggiornamento)

GELICIDIO, COSE'. Quando le temperature scendono al di sotto dello 0, la pioggia si solidifica a contatto con il suolo causando la formazione di ghiaccio