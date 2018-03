Skate Park di Borgo Panigale: prima i lavori, poi la riapertura

Lo skate park di Borgo Panigale verrà riaperto "il prima possibile". Lo ha detto oggi in Consiglio Comunale l'assessore Alberto Atini che ha risposto alle domande della consigliera 5 Stelle Elena Foresti e ai colleghi Nicola De Filippo (Partito Democratico) e Federico Martelloni (Coalizione civica).

Lo skate park, in via Giacosa 6, venne finanziato nel 2010 mediante un contributo di 19.600 euro della Regione Emilia-Romagna, un cofinanziamento di 1.000 euro a carico del Quartiere Borgo Panigale, di cui all'epoca era presidente lo stesso De Filippo, e di 7.400 euro dell'Asp Irides. La manutenzione ordinaria, approvata dal Quartiere Borgo Panigale, fu conferita all'Asp Irides in quanto titolare del Centro Anni Verdi di via Giacosa 6.

"Successivamente - ha riferito Aitini - le competenze sono passate dall'Asp all'Istituzione Educazione e Scuola ed è per questo che probabilmente si è creato un tema di chi doveva fare la manutenzione". Oggi servono interventi manutentivi e, assciura l'assessore "il Sindaco si è preso l'impegno e l'Amministrazione comunale provvederà entro 30 giorni a completare l'esecuzione dei lavori di manutenzione, consegnandolo poi all'Istituzione Educazione e Scuola. Contestualmente il Quartiere Borgo Panigale - Reno, d'intesa con l'Istituzione Educazione e Scuola, provvederà a regolamentare l'uso e il monitoraggio della struttura, perché non succeda più che ci sia un periodo in cui, se è necessaria una manutenzione, non sia ben chiaro chi la debba fare. Vi ribadisco che entro 30 giorni saranno completati i lavori e lo skate park sarà riconsegnato alla cittadinanza", conclude Atini.

Per accelerare la riapertura è partita anche una sulla piattaforma change.org. Si tratta dell'iunica struttura di questo genere presente in città (oltre quello in via Stalingrado che però è a pagamento).