Slavina a Case Forlai, chiusa la SP55 ad Alto Reno Terme

Ancora disagi per il maltempo e la neve. Nel tardo pomeriggio di oggi una slavina ha investito la SP 55 in localitá Case Forlai (Alto Reno Terme) per un fronte di circa venti metri, senza causare per fortuna feriti. La strada é stata chiusa e gli uomini della Città metropolitana stanno intervenendo con una turbina.

