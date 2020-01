Inquinamento, scatta divieto anti-smog in Emilia. Bologna salva (per ora)

Il blocco del traffico per ora è stato scongiurato, ma continua a rimanere alto il livello di polveri cancerogene nel Bolognese, come rilevato dalle stazioni Arpae. Inquinamento alle stelle anche nel resto dell'Emilia, dove da domani scatta il blocco del traffico per Ravenna, Ferrara, Modena, Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

A Bologna dal 7 gennaio si sono registrati sforamenti in alcune delle centraline fino al picco di sabato 11 gennaio, dove i valori erano superati in tre delle quattro stazioni di rilevamento. Domenica il miglioramento, complice anche la domenica ecologica, ma comunque consueto nei periodi di weekend.

Nel resto della provincia le polveri sottili generate dalle attività umane hanno superato le soglie per almeno tre giorni consecutivi, soprattutto nella Bassa. Le misure d'emergenza, come previsto dal Piano regionale per la qualità dell'aria, scattano dunque da domani, martedì 14 gennaio, fino a giovedì 16. Il divieto non riguarda Bologna.