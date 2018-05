Un laboratorio 'aperto' sulla qualità dell'aria: "Si fa rete sul tema"

Lunedì il primo di quattro incontri che andranno fino al 26 giugno e che fra gli obiettivi ha quello di "Costruire una rete di soggetti attivi a vario titolo sul tema della qualita' dell'aria disponibili a collaborare per aumentare la consapevolezza e l'ingaggio dei cittadini su questa problematica".

Comune, Universita', Citta' Metropolitana, Arpae e Ausl

Nato dalla collaborazione tra Comune, Universita', Citta' Metropolitana, Arpae e Ausl, Il Laboratorio sara' coordinato dalla Fondazione per l'Innovazione urbana ed e' aperto ad istituzioni, associazioni, comitati e singoli cittadini. Si tratta di un "percorso sperimentale di confronto e collaborazione tra soggetti diversi", sottolinea l'amministrazione comunale.

Strategie e strumenti condivisi, ampliare il monitoraggio della qualità dell'aria

Tra gli altri obiettivi c'e' anche quello di "definire strategie e strumenti condivisi - scrive Palazzo D'Accursio - per mettere in rete, diffondere e ampliare le basi dati di monitoraggio della qualita' dell'aria", sia di natura istituzionale che "dal basso". Inoltre, il Laboratorio punta a "definire strategie, contenuti e strumenti condivisi per informare e comunicare in modo continuo ed efficace sulla problematica della qualita' dell'aria e sui comportamenti individuali che possono aiutare a contenerla".

Campagna di sensibilizzazione e comunicazione in autunno

I risultati che si vogliono raggiungere al termine del percorso, aggiunge il Comune, sono: una rete di soggetti interessati allo sviluppo e alla diffusione di una campagna di sensibilizzazione e comunicazione che sara' realizzata in autunno, un questionario che rilevi la percezione dei cittadini sulla qualita' dell'aria e la disponibilita' a cambiare abitudini, le linee guida di una campagna di comunicazione, un programma di possibili iniziative e strumenti per integrare i diversi progetti sul monitoraggio dei dati ambientali".

