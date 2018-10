Traffico e pacchetto anti-smog, il sindacato Polizia: 'Agenti siano esclusi'

I nuovi blocchi del traffico attivi da oggi non hanno suscitato grandi entusiasmi, anzi. Fatta eccezione per Coalizione civica, le forze politiche di minoranza a Palazzo D'Accursio hanno fatto sentire la loro voce in Consiglio comunale.

Dopo i commercianti, oggi si allarmano anche i poliziotti, ossia quella percentuale che "pur non svolgendo un orario in turnazione né essendo in reperibilità, devono comunque muoversi per la città per recarsi in ufficio per svolgere servizio in orari nei quali non sono previsti o sono ridotti i mezzi pubblici o, comunque, per motivi di servizio (teste tribunale, …), vincolandoli al possesso di un mezzo idoneo alla circolazione".

Lo fa sapere il SAP - Sindacato Autonomo di Polizia in una lettera, a firma del segretario provinciale Tonino Guglielmi, indirizzata al questore agli uffici competenti del comune invitandoli a "prendere adeguati provvedimenti mediante accordi con l’autorità comunale, affinché tutti i poliziotti possano essere messi in condizione di poter circolare liberamente" e suggerisce l'estensione delle esclusioni, a prescindere dall’ISEE, a tutti i poliziotti oltre a "chiedere la previsione dell'autocertificazione in luogo della certificazione del datore di lavoro per tutti gli operatori della Polizia di Stato" visto che il parco autovetture della Questura è costituito da molti mezzi "obsoleti e inquinanti" quindi "sarebbe ironico che ai poliziotti venisse impedito di guidare il proprio veicolo per recarsi al lavoro e, qui, guidare un veicolo che se non fosse per espressa esclusione sarebbe … non idoneo alla circolazione!", conclude il SAP.