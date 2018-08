Smontano fittone sulla via Emilia: beccati dal sindaco, che posta le foto sui social

Giocavano” a buttare giù un fittone facendolo rotolare nel fosso in piena notte , ma sono stati beccati dal sindaco che in quel momento stava rientrando a casa. È successo l'altra notte a Ozzano, lungo la via Emilia, in zona Tolara.

A spiegare quanto accaduto è lo stesso primo cittadino, Luca Lelli, in un lungo post su Facebook : “Ieri sera verso mezzanotte rientrando a casa ho notato questi due ragazzi - si legge- Stavano facendo qualcosa “di strano” e mi sono fermato ad osservarli. Stavano “giocando” a far cadere il fittone (a Bologna lo scriviamo con 2 t) nel fosso e a ritirarlo su. Dopo un po’ mi sono avvicinato chiedendo cosa stessero facendo, invitandoli, quando avessero finito, di rimettere il fittone al proprio posto. Me lo hanno promesso ed effettivamente questa mattina il manufatto era (non proprio perfettamente) al proprio posto. Non ho tantissimo da dire a questi ragazzi se non che da un lato non si gioca con l’arredo urbano, e dall’altro che approcciati gentilmente hanno risposto educatamente e sono stati anche di parola” .

I due, beccati a smontare e far rotolare il fittone, hanno anche spostato l’attenzione del sindaco, che sempre attraverso i social si chiede : “Una domanda e una considerazione però le faccio. Domanda: i genitori sanno dove sono i ragazzi e cosa fanno? Poco più avanti c’è un cantiere e qualcuno nelle scorse notti ci è entrato (magari non questi ragazzi) ma ci si può fare male. Considerazione (per tutti): è bastato dire le cose con cortesia e la risposta è stata positiva ed educata, non facciamo finta di non vedere quando secondo noi c’è qualcosa che non va, non sempre ma a volte basta dirlo”. Insomma: buon senso, gentilezza e più rispetto per il bene pubblico le parole d’ordine del sindaco Luca Lelli.