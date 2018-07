Escursionista scivola lungo il sentiero: recuperata dal Soccorso Alpino

Soccorso Alpino attivato oggi pomeriggio per una escursionista ferita. Alle 13 interventoti sul sentiero CAI 29 località bocca di Rio per una escursionista che in seguito a una scivolata si è fratturata una caviglia a due km dal santuario della Madonna Bocca di Rio in zona Castiglion de' Pepoli. Recupero effettuato con successo e trasporto fino all'ambulanza con barella Kong a spalla.