Corno alle Scale, brutta caduta in mountain-bike: soccorso 67enne

Brutta avventura oggi per un biker che stava pedalando lungo un sentiero di montagna. Alle 11.50 il corpo nazionale del Soccorso Alpino Corno alle Scale è stato attivato dal gestore del rifugio duca degli Abruzzi per un 67enne bolognese che percorreva in MTB il sentiero di cresta dal Duca degli Abruzzi alla Croce Arcana.

Il biker è caduto procurandosi la lussazione della spalla destra. Intervenuti i tecnici del Saer lo hanno stabilizzato e trasportato alle Polle con il mezzo di stazione dove veniva caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale di Porretta Terme.