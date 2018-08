Escursionisti in difficoltà, due interventi del Soccorso Alpino

Tempo di escursioni, ancora persone in difficoltà sul nostro Appennino: due gli interventi del Soccorso Alpino nella giornata di ieri.

Ore 13.05 è stato attivato il corpo nazionale soccorso alpino del corno alle scale dal gestore del rifugio duca degli Abruzzi per una signora di anni 78, proveniente con un gruppo di amici da Cutigliano (Potenza), la quale dopo una distorsione alla caviglia non poteva proseguire. Stabilizzata la paziente è stata trasportata fino alle Polle col mezzo del soccorso e successivamente accompagnata in ambulanza all'ospedale di Porretta per gli accertamenti ortopedici. Non si esclude frattura.

Alle ore 11.30 mentre personale del corpo nazionale soccorso alpino stazione monte Cimone si trovavano sulla cresta del monte Altoretto sentiero 00, notavano tre escursionisti in difficoltà, un uomo di 72 anni e due ragazze di di 17 e 38 anni che, sul passaggio più complesso ed esposto del sentiero si erano bloccati a causa della difficoltà. I tecnici intervenuti li hanno messi in sicurezza consentendo loro di passare la parte complicata e poter riprendere il percorso autonomamente. Escursionisti provenienti da Lucca.