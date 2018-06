Disavventura sulla Via degli Dei per un escursionista: l'intervento del Soccorso Alpino

Disavventura oggi per un escursionista che insieme a un'altra persona stava percorrendo sentiero 112 A via degli Dei 1 a Borgonuovo, Sasso Marconi. A causa di un problema alla schiena, che si è bloccata, l'uomo non era in grado di proseguire ed è stata questa consapevolezza a far scattare l'allarme.

Alle 14, dopo la segnalazione da parte del 118 del luogo, sono intervenuti sul posto 5 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Stazione Rocca di Badolo, i quali hanno stabilizzato il paziente, che è poi stato trasportato con la barella Kong fino alla strada dove era presente l'ambulanza.