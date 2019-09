Corno alle Scale, elisoccorso per un bambino caduto durante un'escursione

Una squadra del Soccorso Alpino è intervenuta questo pomeriggio per soccorrere un bambino di 13 anni caduto durante un'escursione in zona Corno alle Scale, vicino al bivacco Musiani. Scivolato, è caduto rovinosamente a terra si è fratturato un braccio: i genitori hanno chiamato il 118 ed è subito arrivata l'ambulanza di Lizzano in Belvedere. Il bambino è stato poi trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Bologna.