"Rifilano" banconote false a bar e farmacie: scoperto tesoretto da 7mila euro

In giro per la città con 6.800 euro falsi da spendere. Tre "giostrai" romani, due donne di 36 e 20 anni e un uomo di 27, sono stati denunciati dai Carabinieri per spendita di monete false.

I militari hanno avviato l'indagine qualche giorno fa, dopo le segnalazioni dei cittadini e dei commercianti. Si è appurato che i tre alloggiavano in Bed&Breakfast a Castel Maggiore, utilizzato anche come base,per poi spostarsi verso la città.

I Carabinieri li hanno identificati venerdì 13 dicembre. In una sacca, 68 banconote da 100 euro, falsi, per un totale di 6.800 euro che stavano tentando di "rifilare" a farmacie, bar e negozio di alimentari.Le indagini dell'Arma sono ancora in corso per risalire al "produttore" del denaro falso.