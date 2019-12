Oggi è il solstizio d'inverno: il giorno più corto e più "buio"

Oggi, 22 dicembre è il "solstizio d'inverno", il giorno più corto dell'anno. Oltre ad essere la giornata con meno ore di sole, al contrario del solstizio d'estate, il 22 dicembre sancisce anche l'inizio astronomico della stagione invernale.

Cos'è

E' il momento in cui il Sole si trova sopra al Tropico del Capricorno, alla sua massima distanza al di sotto dell'equatore celeste: oggi il Sole sorge nel punto più meridionale dell'orizzonte est e culmina a mezzogiorno alla minima altezza.

La storia del solstizio d'inverno

Il solstizio d'inverno ha rappresentato occasione di festività di vario genere: i Saturnalia nell'antica Roma; Kwanzaa per alcuni afroamericani o lo stesso Natale; Yule nel Neopaganesimo. Non è, poi, vero il detto popolare che individua nel 13 dicembre, Santa Lucia, il giorno con la notte più lunga. Anzi, non è più vero da quando, nel 1582, papa Gregorio XIII riformò il calendario giuliano (introdotto da Giulio Cesare) e cancellò dieci giorni per rimettere al passo il computo del calendario con i fenomeni astronomici.

La sostituzione fu decisa perché questo nuovo calendario consentiva una scansione del tempo e dei giorni più precisa rispetto al precedente, con la suddivisione dell'anno in 12 mesi con durata che va dai 28 ai 31 giorni, con 365 giorni in totale (che diventano 366 nel caso degli anni bisestili).

Con il passaggio a quello gregoriano, la data del solstizio d'inverno è stata spostata in avanti ma il 13 dicembre è rimasto comunque legato alla ricorrenza religiosa della santa martirizzata durante le persecuzioni contro i cristiani di Diocleziano a Siracusa.

Da dove arriva il termine 'solstizio'

L'etimologia della parola 'solstizio' deriva da 'Solis statio', fermata del Sole. Nel giorno del solstizio d'inverno il Sole, nel suo moto apparente, raggiunge il punto più basso del percorso sotto l'equatore celeste e delinea l'arco diurno più corto tra il Sud-Est e il Sud-Ovest, segnando così l'inizio della stagione invernale astronomica nell'emisfero boreale. Pertanto in Italia si assiste al giorno con meno sole: 8 ore e 55 minuti, mediamente. Ma in questo periodo, per noi il più freddo, paradossalmente il Sole è più vicino alla Terra, a causa della ellitticità dell'orbita terrestre.

Il significato esoterico

Nell'esoterismo il solstizio d'inverno è il momento della morte simbolica della propria profanità, e nell'evento fisico del passaggio dalle tenebre alla luce. Il Sole che pian piano riconquista luce alle tenebre, rispecchia l’iniziato che prende coscienza del proprio “risveglio interiore”, ed inizia il suo percorso di ricerca iniziatica