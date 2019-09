Truffa dei finti sordomuti: 13 le denunce da inizio settembre

Sta continuando ad andare a segno la truffa dei finti sordomuti. Da inizio settembre le denunce raccolte per segnalare episodi simili sono state 13, praticamente una al giorno. I sedicenti volontari altro non sono che malviventi ben mascherati, che con tanto di carta intestata e diciture in inglese, raccolgono firma e denaro contante ai malcapitati a domicilio, con il pretesto di raccogliere soldi per la costruzione di una struttura per i bambini in condizione di disagio economico.

L'ultimo caso riportato dalla cronaca locale è avvenuto in zona Corticella, dove la polizia ha denunciato tre persone, trovate con i famigerati moduli e il contante nascosto dentro un'auto. Il consiglio delle forze dell'ordine, se si viene approcciati dai truffatori, è quello di chiamare il 113.