Non solo riaperture, dal 18 maggio la sosta torna a pagamento

Tornano ad aprire bar e ristoranti, ma torna anche la sosta a pagamento. Da lunedì 18 maggio 2020 il comune ha emesso un'ordinanza che fa riprednere il pagamento delle strisce blu. La sospensione era stata decisa il 24 marzo scorso, a seguito delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus, e prorogato fino a domenica 17 maggio compresa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le uniche eccezioni rappresenteranno i sanitari di ospedale Maggiore e Sant'Orsola, esentati con un apposito bollino fornito dall'Ausl ai propri dipendenti e relativamente al parcheggio di via Prati di Caprara e nelle aree vicino ai padiglioni del policlinico.



Giro di vite anche per i residenti: sempre da lunedì 18 maggio viene revocata l’ordinanza che consente la sosta gratuita nelle aree a rapida rotazione per i residenti del centro storico e della corona semicentrale e periferica. Dunque da lunedì 18 maggio viene ripristinato il pagamento della sosta sulle aree a rapida rotazione per i residenti sia in centro che in periferia.



Revocata infine anche l’ordinanza con cui il Comune ha consentito, dal 17 marzo scorso, la sosta gratuita per il personale dipendente e volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna, nelle due postazioni operative di via Emilia Ponente 56 e di via Massarenti 100.