Sp 325 chiusa, Autostrade apre a Telepass gratuito per cittadini

Con la strada provinciale chiusa da aprile per una frana, i residenti della zona potrebbero ricevere un telepass gratuito per utilizzare come alternativa un tratto di autostrada. Se n'è discusso ieri a Bologna, in Prefettura, durante il Comitato operativo viabilità convocato per affrontare i disagi connessi alla chiusura della provinciale 325. A fare il punto sul confronto, convocato su richiesta della Regione Emilia-Romagna tramite l'assessore Paola Gazzolo, è una nota dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese.

"Più sicurezza per i cittadini di Gardelletta e Vado e supporto per intervenire prima che arrivi l'inverno", sono le richieste avanzate dai sindaci Valentina Cuppi (Marzabotto) e Bruno Pasquini (Monzuno). All'incontro erano presenti il prefetto Patrizia Impresa e i rappresentanti degli enti interessati: Regione, Città metropolitana, Comuni di Marzabotto e Monzuno, Anas, Autostrade, Protezione civile, Vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Dopo la chiusura della strada provinciale, franata per oltre 50 metri, "il traffico si è riversato su strade comunali che interessano i centri abitati di Gardelletta e Vado, dove è stato necessario attivare un semaforo - spiega la nota - perché ci sono due gallerie troppo strette per essere attraversate nei due sensi di marcia. Sono apparsi subito evidenti i rallentamenti del traffico e di disagi provocati da file chilometriche negli orari di punta".

Senza contare che con l'inverno e la neve "la situazione non può che peggiorare", avverte l'Unione. "Abbiamo chiesto soprattutto aiuto per garantire la sicurezza dei residenti - afferma Cuppi - con una maggiore presenza delle forze dell'ordine, pensando eventualmente a limitatori di velocità o a tutto ciò che possa scongiurare pericoli per auto e pedoni".

Per le famiglie tagliate fuori dalla circolazione, poi, "abbiamo chiesto una navetta che consenta loro di raggiungere le fermate dell'autobus più vicine - spiega Pasquini - mentre una maggiore segnaletica potrebbe avvisare i conducenti di camion che l'accesso a molte aziende sulla provinciale non e' interdetto, perché si trovano prima del tratto chiuso al traffico".

Autostrade, intanto, "ha considerato ragionevole la richiesta di fornire temporaneamente di telepass i residenti nella zona - si legge nella nota - consentendo loro di usufruire gratuitamente del tratto autostradale tra Rioveggio e Sasso Marconi: sarebbe una boccata d'ossigeno per la viabilità comunale".

"Su questo fronte la Regione scriverà al ministero dei Trasporti perché si attivi in merito". Se per gli interventi sulla segnaletica e la sicurezza è presumibile completare i lavori entro l'autunno, "per il ripristino della strada provinciale ci vorrà qualche anno", scrive l'Unione dei Comuni.

"I tecnici attivati dalla Città metropolitana hanno infatti ripulito il fiume dai materiali che vi erano stati riversati dopo il crollo - continua la nota - mentre una squadra di arrampicatori provvederà allo sfalcio delle piante e degli alberi rimasti sospesi. A quel punto sarà possibile per i progettisti elaborare un piano".

La soluzione più plausibile "sembra essere quella di un ponte che colleghi i due tratti di strada - spiega l'Unione - ma le ipotesi sono diverse, dall'allargamento verso l'interno, scavando nella roccia, fino alla creazione di brevi tratti di galleria: è presto per dirlo, occorrerà analizzare la natura di terreno e pareti rocciose e la presenza di eventuali movimenti franosi". Il prossimo incontro è previsto a settembre. I sindaci, intanto, ringraziano Gazzolo "per la sensibilità dimostrata". (Dire)

