Spaccata a Castenaso: sfondano la vetrata e fanno razzia, bottino 20mila euro

Hanno sfondato la vetrata del negozio King sport & style a Villanova di Castenaso con l’auto, un’Alfa di colore scuro, facendo poi razzia di giubbotti. È successo nella notte tra lunedì e martedì nella piccola frazione, poco dopo l’una e mezza. Cinque persone sono scese dalla vettura con il volto coperto e in tre minuti hanno rubato una cinquantina di giubbotti dal valore di circa 20mila euro.

Non solo, i responsabili hanno anche rubato pochi spiccioli dal fondo cassa. Domenica pomeriggio due furti in aziende sono stati messi a segno a San Lazzaro e Ozzano: le telecamere hanno sempre ripreso un gruppo di persone che arriva e in poco tempo riesce a fare razzia dileguandosi nel nulla. E ad oggi l’ipotesi è che a entrare in azione sia sempre la stessa banda. Indagini su quando accaduto sono in corso.