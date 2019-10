Spaccata con auto-ariete in via Bentini, farmacia nel mirino dei ladri

E' successo tutto molto in fretta, ma le conseguenze del gesto si vedono tutte con la luce del giorno. Furto con spaccata alla farmacia di Corticella di via Bentini. La polizia sta indagando su chi, nella notte, ha sfondato la vetrina della farmacia con un'auto, per poi entrare dentro l'esercizio e fuggire con il mezzo. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un residente che ha raccontato di aver sentito un paio di pesanti tonfi provenire dalla strada.

Affacciatosi, il testimone ha riferito di avere visto solo un uomo scendere dal mezzo in questione, un Suv, con il retro del veicolo già 'dentro' la farmacia. Neanche il tempo di rendersi conto di cosa stava succedendo e lo stesso uomo è poi uscito per mettere in moto la grossa auto e scappare. Non è chiaro l'ammontare del bottino, ancora in via di quantificazione da parte della titolare. I danni alla vetrata invece ammontano a qualche migliaio di euro.