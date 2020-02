Ancora una farmacia nel mirino dei ladri. Questa volta l'effrazione è avvenuta in via Ferrarese e per introdursi nell'esercizio i malintenzionati hanno sfondato l'entrata servendosi di un'auto come ariete.

Allertati gli agenti sul posto, poco dopo hanno rintracciato l'auto danneggiata, una Uno, che con molta probabilità quella utilizzata per la spaccata. Vicino alla vettura è stato fermato un uomo, bolognese di 36 anni.