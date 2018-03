Vetro sfondato e abiti rubati, spaccata nel negozio di abiti da sposa

Un mattone contro la vetrina, a ripetizione, fino a che il vetro non ha ceduto. non hanno utilizzato un metodo discreto i ladri che questa notte, intorno alle 3, sono entrati dentro il negozio 'Modasposi', all'incrocio tra via Pier de' Crescenzi e viale Antonio Silvani, spaccandone la vetrata.

Una volta dentro, i malviventi hanno arraffato in tutta fretta una manciata di abiti nuziali, cercando di portarne via il più possibile dal buco che avevano ricavato. Un lavoro lasciato a metà, poiché dagli appartamenti sopra il negozio cominciavano ad accendersi le luci e uscire le persone richiamate dai forti rumori: i ladri hanno quindi lasciato parte dei vestiti incastrati e danneggiati, dandosi poi alla fuga con quello che era rimasto loro in mano.

Tra vestiti rubati e quelli rovinati è di 12mila il conto per la titolare del negozio, giunta sul posto a notte fonda per fare il bilancio del furto assieme agli agenti. "Il vetro era rinforzato non era facile da rompere, avranno insistito per un quarto d'ora con i mattoni: volevano colpire proprio qui, non sono passati per caso" commenta laconica la titolare, Margherita Borghi che aggiunge peraltro di non aver notato movimenti insoliti nei giorni precedenti attorno al negozio.