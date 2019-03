Spaccata a San Lazzaro, furto da 50mila euro sulla via Emilia

Furto con spaccata questa notte a San Lazzaro. Ignoti si sono introdotti nel negozio Wind di via Emilia e hanno rubato smartphone e altro per un valore di 50mila euro. Ad accorgersi dell'effrazione il commerciante vicino al negozio che all'aprtura del suo locale ha notato la serranda divelta e ha dato l'allarme. Non si sa quanto i ladri abbiano impiegato per ripulire il negozio -che non è coperto da telecamere di sorveglianza- ma si ipotizza che il furto possa essere meturato tra le 4 e le 5 del mattino.

Già un altro tentativo era stato fatto la scorsa notte, tra mercoledì e giovedì: è stato il proprietario ad accorgersi che una porta era stata divelta, ma il passaggio di una pattuglia di Carabinieri li aveva fatti allontanare.

Questa notte però nuovo tentativo, andato però a segno. Con l'aiuto di qualche attrezzo da scasso, i malviventi hanno tagliato un pezzo di serranda come fosse una lattina, per poi spaccare il vetro della porta di ingresso con l'aiuto di un tombino, entrare e fare man bassa di smartphone e tablet, anche dal magazzino.