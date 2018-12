Bolognina, spaccata in tabaccheria: ladri fuggono con denaro e sigarette

Furto con spaccata, consumato stamattina poco prima dell'alba. Bersaglio dell'effrazione una tabacchiera di via di Vincenzo, che nottetempo intorno alle 5:20 è stata presa di mira dai ladri. La Polizia è arrivata dopo che un residente ha segnalato dei forti rumori provenire dalla strada.

All'arrivo degli agenti però dei malviventi non c'era però traccia. Secondo quanto ricostruito i ladri si sono fatti strada scardinando la saracinesca e rompendo la vetrata. Dopo aver creato un varco sufficiente per passare, gli ignoti hanno portato via gratta e vinci, sigarette, un po' di denaro e un computer portatile. Qualche particolare utile a risalire all'identità degli autori potrebbe provenire dalle telecamere di sorveglianza installate dentro il locale.

Un altro episodio simile è andato a segno in un'altra parte della città, in via Pizzardi. A fare le spese di una spaccata con modi simili alla precedente un negozio di alimentari.