Spaccata in tabaccheria con auto-ariete: la quinta in quattro anni

Spaccata con furto nella nottte a San Biagio di Casalecchio di Reno. Intorno alle ore tre infatti un'auto di grossa cilindrata in retromarcia è riuscita a sfondare la saracinesca della tabaccheria Pellacani, causando diverse migliaia di Euro di danni agli infissi e alla merce allestita.

In un colpo durato pochi minuti: tre malviventi, ripresi dalle telecamere di sorveglianza ma incappucciati, hanno arraffato la cassa -contenente circa e diverse stecche di sigarette, per poi allontanarsi a bordo del mezzo usato per lo sfondamento. E' il quinto episodio ai danni dello stesso esercizio in quasi quattro anni. Sul fatto indagano i Carabinieri di Casalecchio, la stima di quanto asportato si aggira intorno ai tremila Euro.