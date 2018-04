Spaccata in tabaccheria: suv-ariete in via Azzurra, vetrine sfondate

Spaccata in via Azzurra. Una tabaccheria è stata presa di mira dai ladri questa notte, al civico 29, intorno alle 3:00 del mattino. Ignoti, indicati da un residente come due uomini con il volto coperto, si sono fatti strada utilizzando come un ariete un Suv, per poi sfondare l'ingresso dell'esercizio commerciale, e rubare al suo interno e poi fuggire.

Rubano solo sigarette, ma i danni sono ingenti

La polizia è giunta sul posto, proprio dopo la chiamata del residente che aveva sentito il frastuono dei vetri infranti, e gli agenti hanno provveduto ai primi accertamenti. I ladri avrebbero asportato alcuni pacchetti di sigarette, ma nel complesso nel conto degli esercenti saranno da annoverare gli ingenti danni procurati ai locali con vetrine e terminali per le scommesse danneggiati. L'esercizio commerciale è dotato di impianto di videosorveglianza.