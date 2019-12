Spaccata in via Bentini: auto-ariete rimane incastrata, il furto sfuma

Il colpo non è andato a segno, ma i danni -come spesso accade- sono stati tanti. Spaccata nella notte in via Bentini, dove a essere preso di mira è stato il bar-trattoria 'Zia Pina', locale sottostante alla sala da ballo Candilejas.

Secondo i primi accertamenti il ladro, inquadrato dalle telecamere, non è riuscito a portare via nulla, né ad entrare nel locale. In compenso, il soggetto hanno dovuto lasciare sul posto l'auto-ariete, una vecchia utilitaria, con la quale hanno tentato di sfondare la saracinesca della tavola calda, all'altezza della sala biliardi.

Il mezzo, è stato infatti trovato con il retro ancora infilato nella serranda del bar, incastrato. Evidentemente il ladro dopo qualche tentativo, ha dovuto abbandonare il mezzo e fuggire. La polizia, giunta sul posto nella notte chiamata dalla vigilanza, ha passato al setaccio il veicolo con l'aiuto della scientifica. Le telecamere di sorveglianza probabilmente forniranno ulteriori elementi per risalire all'identità dei malviventi.

La zona è spesso oggetto di tentativi di furti e spaccate riuscite, sovente nelle farmacie e ai comporo oro. Sempre in zona, nel 2017, era stato fatto saltare un bancomat.