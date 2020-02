Spaccata in via del Verrocchio: ladro salta dalla finestra, tassista dà l'allarme

Ha visto una persona a terra davanti a un bar, si è avvicinato, ma l'uomo si è alzato di scatto ed è fuggito. E' accaduto questa notte intorno all'una e mezza circa in via Andrea Dal Verrocchio,zona Massarenti. Un tassista in transito in via Cellini ha sentito un allarme ed è andato a controllare. Con l'aiuto di una pila, ha scorto un uomo che si stava buttando dalla finestra di un bar con la saracinesca aperta. Evidentemente si trattava del ladro che, nel tentativo di scappare, aveva dovuto improvvisare.

Il tassista ha così chiamato la Polizia e ha descritto il fuggitivo agli agenti: un metro e 75 circa, robusto, con cappellino, giubbotto e pantaloni grigi. La serranda e la porta di entrata erano state scassinate per portare via poco più di 200 euro dal fondo cassa.