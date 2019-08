Spaccata in via dei Mille: ladri fuggono con le casse

Spaccata nella notte in via dei Mille. Ignoti hanno fatto irruzione nel punto vendita Ovs infrangendo una vetrina, per poi prelevare due delle casse all'uscita e fuggire. Gli agenti, chiamati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto furto. non si sa l'ammontare del bottino, ma la polizia scientifica ha raccolto impronte e immagini delle telecamere. Per rompere il vetro i ladri hanno usato un martelletto, trovato poco lontano dal luogo dell'effrazione.