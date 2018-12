Spaccata in via Pizzardi: vetrina sfondata, via con il fondo cassa

Altra spaccata ai danni di un negozio. Questa mattina intorno alle 9 la volante della Polizia è intervenuta in via Pizzardi, zona Massarenti, in seguito alla chiamata del titolare, che ha denunciato che ignoti si sono introdotti nottetempo nel suo negozio di alimentari per poi andarsene asportando il fondo cassa. Le modalità sono le stesse di una altra spaccata avvenuta poche ore prima, in Bolognina: saracinesca scardinata e vetrina infranta.