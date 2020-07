Spaccate alle auto e furti in serie in Bolognina: arrestato un 22enne

E' stato arrestato la scorsa notte un giovane di 22 anni, cittadino tunisino, ritenuto dalla squadra mobile il responsabile di una serie di furti con danneggiamento alle auto della Bologgnina nei giorni scorsi.

L'arresto è arrivato ieri sera, al termine dell'ennesimo episodio, avvenuto però in via Cipriani, zona Porto. L'uomo è stato bloccato dopo un breve inseguimento in piazza Dell'unità: addosso un mertelletto frangivetro e un coltellino, prelevato poco prima da una Bmw parcheggiata appunto in via Cipriani.

Il soggetto è stato così arrestato e, in accordo con la locale Procura della Repubblica, condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto.

L’arresto del soggetto sembra così chiudere il cerchio di una fase di attività per l’individuazione del soggetto che, sfruttando la tarda ora serale e la scarsa presenza di persone per le strade, aveva creato una situazione di malcontento in Bolognina.