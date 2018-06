Bassa bolognese, in azione 'la banda delle sigarette': 5 colpi negli ultimi giorni

Puntano alle sigarette, quelle nei distributori automatici delle tabaccherie o delle aree di servizio lungo strade isolate. Sembra che abbiano già agito in altre zone prima di arrivare nella “bassa”, dove hanno messo a segno colpi a Malalbergo, Baricella, Bentivoglio, Altedo e Granarolo.

Una banda di malviventi composta da un paio di persone, il cui modus operandi è quasi sempre lo stesso: sradicare la colonnina di distribuzione automatica di sigarette attaccandola con una corda a un’auto di grossa cilindrata, o utilizzare qualsiasi mezzo, come picconi o martelli, per sfondare le porte dell’attività commerciale presa di mira.

In alcuni casi, i malviventi sono stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio dei Carabinieri della stazione di Altedo e del Nucleo operativo radiomobile di Molinella. Azioni che durano pochi minuti: furti con scasso che generano numerosi danni alle attività, non solo per il quantitativo di sigarette rubato, ma per le spese che i titolari devono poi affrontare per sistemare porte e muri. Indagini da parte delle locali forze dell’Ordine in corso.