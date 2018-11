Spaccio di droga alla Barca, tra le case popolari: quattro persone in manette

Un sistema organizzato e minuzioso di spaccio in quartiere, con appuntamenti telefonici, case deposito e prestanome. I Carabineri di Bologna hanno arrestato nel weekend quattro persone, accusate a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una indagine iniziata in seguito a segnalazioni su un 'giro' di spaccio nei dintorni del cosiddetto 'Treno' delle case popolari, nel quartiere Barca.

In manette sono finiti due fratelli, S.A. e M.A., rispettivamente di 21 e 24 anni. Assieme a loro i Carabinieri di Bologna, assistiti dalle unità cinofile, hanno tratto in arresto anche una 52enne, S.S. e sua figlia, L.B.D., 22enne.

I quattro -secondo quanto ricostruito dall'Arma- agivano in maniera organizzata: mentre i due fratelli, cittadini italo-marocchini, curavano lo spaccio vero e proprio, madre e figlia, si occupavano di detenere la droga e di confezionarla.

Scenario della vicenda due appartamenti, case popolari Acer, di via Cervantes e via Leonardo da Vinci, regolarmente assegnati ai rispettivi inquilini. I militari della stazione Bertalia hanno fatto irruzione in entrambi gli alloggi, nella notte tra venerdì e sabato, sorprendendo tutti nel sonno. Un lavoro risultato anche delicato, poiché nell'alloggio dei due fratelli vi era anche tutta la loro famiglia, composta da madre sola e altri due bimbi di 5 e 7 anni. E' stata proprio la madre dei due vent'enni ad aprire ai militari, in lacrime. E proprio nella camera di uno dei due bimbi, dentro un giaccone, i Carabinieri hanno trovato circa 4mila euro, in banconote da 50 euro.