Cocaina da 60 euro al grammo, blitz della polizia: tre pusher in manette

Tre pusher sono stati arrestati dalla squadra mobile della polizia di Bologna. Le manette sono scattate in due diverse operazioni dove in entrambi i casi gli investigatori tenevano d'occhio gli spacciatori da tempo. Il primo blitz è scattato in via Panigale l'altro pomeriggio, dove un 35enne cittadino marocchino è stato fermato proprio mentre era intento a spacciare, muovendosi in scooter. Scattata la perquisizione domiciliare, in casa dell'uomo sono state trovati circa 40 grammi di sostanza, già confezionati in 60 bustine. Se venduto, il quantitativo avrebbe potuto fruttare, a giudicare dalla qualità del taglio, circa 50 euro al grammo.

Il giorno successivo un altro doppio arresto per la VI divisione della Mobile: due cittadini marocchini sono stati fermati a bordo di una Lancia Y, ferma davanti alla coop di via Andrea Costa. In questo caso la droga era occultata nel vano della leva del cambio, era di maggior qualità e avrebbe potuto fruttare circa 60 euro al grammo. in tutto gli agenti hanno trovato circa 2mila euro e 50 dosi già pronte, per complessivi 35 grammi di sostanza.